Nintendo Switch Online: oltre ai giochi NES potrebbero arrivare anche i titoli SNES?

Nintendo Switch Online debutterà in Europa il 19 settembre e come sappiamo offrirà la possibilità di giocare online, di utilizzare i salvataggi Cloud, di accedere ad offerte speciali e di avere accesso a una selezione di classici per NES con supporto online... ma non è escluso che nei prossimi mesi possano fare la loro comparsa anche i giochi SNES.

Analizzando il firmware 6.0.0 per Nintendo Switch (in arrivo proprio il 19 settembre) alcuni dataminer hanno scoperto una serie di riferimenti al Super Nintendo, oltre alle icone del controller e di alcuni giochi non meglio identificati per SNES.

Sembra quindi molto probabile che la sezione di classici per gli abbonati Switch Online possa arrivare a comprendere anche titoli per Super Nintendo nel prossimo futuro. Contattata da Kotaku a riguardo, la casa di Kyoto si è limitata a ribadire che "la compagnia non commenta rumor e speculazioni", al momento dunque quanto riportato deve essere preso come un semplice rumor privo di conferma.

Tra i primi giochi NES confermati per il servizio online di Nintendo troviamo Balloon Fight, Baseball, Donkey Kong, Double Dragon, Excitebike, Ghosts’n Goblins, Ice Climber, Ice Hockey, The Legend of Zelda, Mario Bros, Pro Wrestling, River City Ransom, Soccer, Tecmo Bowl, Tennis e Yoshi.