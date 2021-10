Nintendo Switch Online, Pacchetto Aggiuntivo: le FAQ ufficiali sono disponibili

A pochi giorni dal lancio di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, la casa di Kyoto ha pubblicato le FAQ ufficiali fugando anche gli ultimi dubbi sul nuovo piano di abbonamento, che a 39,99 € annui offrirà, oltre ai benefit base di Switch Online, anche una serie di classici Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, e l'espansione di Animal Crossing.

Scorrendo le FAQ ufficiali sul sito di Nintendo scopriamo così che gli abbonati al piano standard di Nintendo Switch Online saranno liberi di effettuare un upgrade al Pacchetto Aggiuntivo. Coloro che lo faranno, riceveranno uno sconto sulla nuova membership determinato dal numero di giorni rimanenti sulla loro attuale membership. Non sarà tuttavia possibile fare il contrario: una volta attivato Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, i giocatori dovranno attendere la scadenza dell'abbonamento per poter sottoscrivere il piano base. Inoltre, non sarà possibile effettuare l'upgrade di un singolo account di un Piano Famiglia a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Nintendo ha inoltre chiarito che non sarà possibile accedere separatamente ai contenuti aggiuntivi del nuovo abbonamento. I giochi N64 e SEGA Mega Drive potranno essere fruiti solo come parte di Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Inoltre, non è previsto un periodo di prova gratuita per il nuovo piano: l'attuale free trial di 7 giorni disponibile sull'eShop è solamente per il piano base di Nintendo Switch Online.

Le FAQ proseguono poi con la lista dei giochi Nintendo 64 e SEGA Mega Drive inclusi nel servizio (che avevamo già visto), ribadendo che altri titoli verranno aggiunti in futuro senza un programma ben preciso e ricordando che i controller Nintendo 64 e SEGA Mega Drive per Switch potranno essere acquistati solamente dagli iscritti al servizio (al massimo 4 unità per account). Se volete consultarle nella loro interezza, seguite il link in calce a questa notizia.