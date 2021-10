Nintendo Switch Online e Pacchetto Aggiuntivo: il prezzo è dovuto al costo delle licenze?

Dopo aver discusso del possibile ritorno di Metroid Prime su Switch nel 2022, la celebre insider Emily Rogers affronta la questione dei prezzi del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, giudicati come eccessivamente elevati da una fetta della community.

Nel suo ultimo scambio di battute avvenuto sui social con i suoi follower, Emily Rogers ha spiegato come "i costi di licenza sono probabilmente la causa principale per il prezzo a dir poco 'audace' del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online. Ho sentito dire da qualcuno, ad esempio, che SEGA è stata pagata davvero molto, molto bene. Ciò è davvero notevole perché SEGA non è mai stata una grande fan di servizi come la Virtual Console di Wii a causa delle basse vendite registrate. Ecco perchè hanno spesso di supportare quel servizio su Wii U".

Oltre alle royalties per i videogiochi classici del SEGA Mega Drive, a detta di Rogers Nintendo avrebbe dovuto sostenere anche altri costi che, come facilmente prevedibile, avrebbero condizionato il prezzo finale del nuovo servizio in abbonamento offerto dalla casa di Kyoto. L'insider spiega infatti che "anche altri titoli di terze parti, come giochi di Konami e Capcom, vengono concessi in licenza per la collezione dei classici Mega Drive su Switch Online. Quindi sì, c'è da considerare anche questi aspetti nelle riflessioni sul prezzo finale. E chissà quali altri accordi ha stipulato Nintendo con Microsoft per la questione di Banjo e RARE".

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online con i giochi per N64 e SEGA Mega Drive sarà disponibile dal 26 ottobre al prezzo di 39,99 euro per 12 mesi per l'abbonamento Individuale o a 69,99 euro per la sottoscrizione Familiare.