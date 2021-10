Nintendo Switch Online, Pacchetto Aggiuntivo: il pubblico non gradisce la novità

Contestualmente all'annuncio di tutte le novità in arrivo in Animal Crossing: New Horizons, in procinto di ricevere il DLC Happy Home, il colosso di Kyoto ha annunciato Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

A fronte di un prezzo più elevato, la nuova versione del servizio della Grande N proporrà alcuni vantaggi aggiuntivi. Tra questi ultimi, in particolare, figura la possibilità di avere accesso ad un catalogo di giochi dell'epoca Nintendo 64, ai quali si aggiungono molteplici classici per SEGA Genesis. Inoltre, gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno anche usufruire del DLC Happy Home di Animal Crossing: New Horizons senza alcun costo aggiuntivo.

Una proposta che, tuttavia, non sembra aver convinto la community attiva su Nintendo Switch. A confermarlo, troviamo in particolare l'accoglienza riservata al trailer di annuncio del servizio. Pubblicato su YouTube dal canale ufficiale di Nintendo, quest'ultimo conta al momento poco meno di 15.000 like, ai quali si affiancano però oltre 42.500 pollici versi. A fronte di circa 700.000 visualizzazioni, si tratta di una proporzione non certo incoraggiante, che sembra rivelare un certo disappunto del pubblico per l'iniziativa del colosso videoludico giapponese.



Un dato che, secondo Nintendo Life, sarebbe secondo soltanto all'accoglienza riservata a Metroid: Federation Force. Il trailer ufficiale dell'annuncio del gioco aveva infatti conquistato ben oltre 90.000 dislike in un solo giorno.