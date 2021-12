Nintendo Switch Online e N64, Paper Mario ora disponibile gratis: in arrivo Banjo-Kazooie

Con oltre 32 milioni di abbonati a Nintendo Switch Online, il colosso di Kyoto ha di recente deciso di ampliare l'offerta del servizio, tramite l'istituzione del nuovo "Pacchetto Aggiuntivo".

Tale formula di sottoscrizione consente di avere accesso a diversi contenuti gratuiti, tra i quali espansioni di titoli già esistenti (come il pacchetto Happy Home Paradise per Animal Crossing: New Horizons) o perle del retro-gaming estrapolate dal catalogo del Nintendo 64.

Per quanto riguarda queste ultime, gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo possono ora approfittare dell'aggiunta al catalogo di Paper Mario. Promesso al pubblico Nintendo Switch nel corso del mese di novembre, il gioco è infatti ora disponibile per gli abbonati, che possono partire all'esplorazione di questo peculiare universo ruolistico costituito di carta digitale. Non si tratta però dell'univa novità: all'annuncio dell'introduzione di Banjo-Kazooie nel catalogo giapponese di Nintendo Switch Online, ha fatto ora seguito un gradito aggiornamento.



Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il team di Nintendo Europa ha infatti confermato che il classico Nintendo 64 arriverà presto anche per i giocatori europei. Manca al momento una precisa data di pubblicazione di Banjo-Kazooie nel catalogo Nintendo Switch Online, ma l'avventura Rare vi farà la sua comparsa nel corso del mese di gennaio 2022.