Nintendo Switch Online: per giocare a Fortnite non servirà l'abbonamento

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale di Nintendo Switch Online, nuovo servizio in abbonamento della grande N che sarà obbligatorio per giocare ai titoli multiplayer dell'ibrida. A quanto pare, tuttavia, ci saranno delle eccezioni: Fortnite sarà una di queste.

Nelle FAQ presenti sul sito ufficiale dedicato al supporto, Nintendo specifica chiaramente che "alcuni giochi, come Fortnite, potranno essere giocati online senza la sottoscrizione a Nintendo Switch Online". Il celebre battle royale di Epic Games non sarà l'unica eccezione, sebbene non sia stata svelata l'identità degli altri titoli che potranno fare a meno dell'abbonamento.

Con Fortnite, che è un titolo free-to-play, Nintendo ha quindi deciso di comportarsi come Sony, visto che neppure su PlayStation 4 è richiesto un abbonamento a PlayStation Plus per giocare. Diversa la situazione su Xbox One, dove è invece necessaria la sottoscrizione a Xbox Live Gold.

Interrogata sulla faccenda da CNET, un rappresentante di Nintendo si è limitato a riferire che "ci sono diversi fattori che possono determinare la necessità o meno di una sottoscrizione a pagamento", senza fornire ulteriori dettagli. La decisione, probabilmente, è stata dettata dall'incredibile popolarità di Fortnite, che interessa anche una fascia d'età molto giovane che non ha a disposizione una carta di credito. Sarà interessante scoprire quali altri titoli potranno fare a meno dell'abbonamento.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online debutterà il 18 settembre e, oltre a consentire il gioco online, metterà a disposizione dei membri anche i salvataggi cloud, una selezione di giochi classici per NES e offerte esclusive per gli abbonati, come l'acquisto dei controller stile NES.