Nintendo Switch Online: Perfect Dark per N64 in arrivo entro fine anno?

Dal mese di ottobre Nintendo Switch Online ospiterà i giochi N64 e Mega Drive oltre ai classici per NES e SNES, secondo Shpeshal_Nick di XboxERA tra i prossimi giochi in arrivo entro la fine dell'anno ci sarà anche Perfect Dark di Rare.

La lineup iniziale di giochi N64 per Nintendo Switch include Super Mario 64, Dr. Mario 64, Yoshi's Story, Lylat Wars (Star Wars 64), WinBack, Sin & Punishment, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64 e Mario Tennis 64 ma ovviamente altri giochi arriveranno nelle settimane successive.

In particolare ci sarebbero tanti giochi Rare in arrivo su Nintendo Switch Online tra cui Perfect Dark in uscita entro fine anno oltre a Banjo-Kazooie, Diddy King Racing e Killer Instinct Gold che sarebbero però ancora privi di una finestra di lancio.

Shpeshal_Nick è sicuro che Perfect Dark arriverà in catalogo nel giro di pochissimi mesi e prima del 2022, sicuramente questa sarebbe una buona occasione per recuperare il classico Rare uscito nel 2000 su Nintendo 64, alla fine del ciclo vitale della console. Nel 2002 Microsoft ha acquistato lo studio britannico e al 2005 risale Perfect Dark Zero per Xbox 360, da allora la serie è andata in pausa ma tornerà molto presto grazie a The Initiative, team al lavoro sul nuovo Perfect Dark insieme a Crystal Dynamics.