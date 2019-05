Nintendo Switch Online: è ora possibile riscattare i 9 mesi gratis con Twitch Prime

Qualche mese fa vi avevamo raccontato della promozione di Nintendo e Twitch Prime, grazie alla quale era possibile ottenere dodici mesi gratis di abbonamento a Nintendo Switch Online. L'offerta era però divisa in due tronconi, per cui era possibile richiedere prima 90 giorni di prova e poi i rimanenti 9 mesi dopo 60 giorni dall'attivazione.

Nel momento in cui scriviamo, i famosi 60 giorni sono passati, per cui se siete tra quelli che hanno aderito all'iniziativa durante il primo giorno della promozione, da oggi potete richiedere gli ulteriori 9 mesi di abbonamento gratuito, posto che siate ancora degli abbonati ad Amazon Prime (o Twitch Prime).

Per farlo, vi basta collegarvi alla pagina del sito web ufficiale della promozione e seguire le istruzioni, e riscattare altri 9 mesi di Nintendo Switch Online gratis.

Vi ricordiamo che l'offerta è valida anche per chi ha già un abbonamento Nintendo Switch Online attivo (i mesi gratuiti si aggiungeranno a quelli già in vostro possesso), e che è possibile partecipare all'iniziativa fino al 24 Settembre per ottenere i primi tre mesi gratuiti, mentre avete poi tempo fino al 22 Gennaio 2020 per richiedere gli addizionali nove mesi.

Avete già sfruttato l'occasione? Sarete fra i primi a riscattare la restante parte del regalo?