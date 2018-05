Nintendo Switch Online: prezzi, salvataggi cloud, giochi NES, tutto quello che c'è da sapere

Nintendo annuncia tutti i dettagli sul servizio a pagamento Switch Online, attivo da settembre 2018. Pagando 3.99 euro al mese (19.99 euro l'anno) sarà possibile giocare online in multiplayer, accedere ai salvataggi Cloud, a una selezione di giochi NES con supporto multigiocatore e agli sconti esclusivi del Nintendo eShop. Vale la pena abbonarsi?

Per quanto riguarda i prezzi di Switch Online, Nintendo propone varie formule: l'abbonamento mensile costa 3.99 euro mentre quello trimestrale avrà un prezzo pari a 7.99 euro, l'iscrizione annuale costerà invece 19.99 euro, costi validi per un solo account. Il Profilo Famiglia (con supporto per otto account) costa 34.99 euro l'anno. Quali sono i vantaggi e i servizi inclusi nell'abbonamento?

L'abbonamento Nintendo Switch Online sarà obbligatorio per poter continuare a giocare in multiplayer online a partire da settembre 2018, nel prezzo è inoltre incluso uno spazio per i salvataggi Cloud (funzionalità non compatibile con tutti i giochi) l'accesso a sconti esclusivi sul Nintendo eShop e ad una selezione di classici per Nintendo NES, sempre disponibili, con tanto di supporto per il multiplayer online. La prima ondata di giochi include Balloon Fight, Donkey Kong, Dr. Mario, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros, Soccer, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 e Tennis, Nintendo promette però una line-up iniziale composta da 20 giochi, con nuovi titoli in arrivo nei mesi successivi.

Per saperne di più su Nintendo Switch Online vi rimandiamo all'analisi di Alessandro Bruni e al video che trovate in apertura, che spiega nel dettaglio tutte le funzionalità e i costi del servizio multiplayer online a pagamento per Switch.