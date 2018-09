Nintendo Switch Online: prezzo, giochi, come abbonarsi, tutto quello che c'è sapere

Nintendo Switch Online è da oggi disponibile in Europa: indispensabile per poter giocare online, il servizio offre anche altri bonus e vantaggi. Scopriamo insieme i prezzi, come abbonarsi e i giochi inclusi.

Nintendo Switch Online: Quanto Costa?

L'abbonamento a Nintendo Switch Online è disponibile in tre diversi tagli:



30 giorni a 3.99 euro

90 giorni a 7.99 euro

12 mesi a 19.99 euro

I prezzi riportato sopra sono validi per un solo profilo, in alternativa è possibile sottoscrivere l'Abbonamento Famiglia al prezzo di 34.99 euro l'anno con accesso garantito per otto diversi utenti.

Se siete iscritti al programma MyNintendo, avrete l'opportunità di accumulare i Punti Oro acquistando nuovi giochi per le console Nintendo (3DS, Switch, Wii U) fino a un valore dell'1% per gli acuisti retail e del 5% per gli acquisti digitali. Con una spesa pari a 50 euro si otterranno quindi 250 Punti Oro. 100 Punti Oro equivalgono a un euro, dunque per l'abbonamento mensile avrete bisogno di 399 punti, per quello trimestrale 799 e infine per l'annuale 1999 Punti Oro. I Punti non potranno essere utilizzati per il rinnovo automatico ma solo per l'acquisto dell'abbonamento.

Nintendo Switch Online: Giochi e Servizi

Cosa offre Nintendo Switch Online? La possibilità di continuare a giocare in rete in multiplayer, il gioco online su Switch è da oggi strettamente legato all'abbonamento, tranne in rari casi, come Fortnite, al momento unico titolo che non richiede il pagamento dell'abbonamento per giocare online. Per continuare a giocare in rete a Splatoon 2, Mario Kart 8 a tutti gli altri titoli del catalogo Switch è ora obbligatorio abbonarsi a Nintendo Switch Online.L'abbonamento permette l'accesso anche ai salvataggi Cloud, non supportati però da tutti i giochi. Al momento una lista dei titoli compatibili non è disponibile ma potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Tutti gli iscritti al servizio godranno anche di promozioni e sconti esclusivi, la prima riguarda l'acquisto dei Controller Wireless in stile NES, in preordine da oggi per gli abbonati al prezzo di 99.99 euro, con spedizione prevista da dicembre. Si tratta di materiale esclusivo non in vendita nei negozi e dunque destinato a crescere di valore nel tempo.

Infine, solo abbonandosi sarà possibile rigiocare con una selezione di classici per Nintendo Entertainment System (NES) con supporto online. Tra i primi titoli confermati troviamo Balloon Fight

Donkey Kong, Dr Mario, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros, Soccer, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 e Tennis, la lista è destinata ad espandersi nelle prossime settimane e presto potrebbe arrivare ad includere i giochi per Super Nintendo SNES.

Nintendo Switch Online: Prova Gratis e Come Abbonarsi

Come abbonarsi a Nintendo Switch Online? Recatevi sul Nintendo eShop e scaricate l'applicazione gratuita Nintendo Online che vi garantirà sette giorni di prova gratis del servizio, trascorso il periodo indicato sarà necessario rinnovare l'abbonamento per continuare a giocare online. L'intero processo di iscrizione e rinnovo può essere effettuato dalla console tramite l'app, il pagamento può avvere con Paypal e carta di credito (Visa Electron, Visa, Mastercard, American Express) oppure come detto sopra tramite i Punti Oro MyNintendo.

Non avete una carta di credito o un conto PayPal? Nessun problema, in questo caso potete utilizzare le carte prepagate Nintendo disponibili nei tagli da 15, 20 e 50 euro. Si tratta di semplici schede di cartoncino con una parte da grattare sotto la quale è nascosto un codice alfanumerico, digitando quest'ultimo alla voce "Riscatta Codici" dell'eShop sarà possibile aggiungere il credito acquistato al proprio account e utilizzarlo per qualsiasi spesa, anche per l'acquisto dell'abbonamento.

Ricordiamo che per potersi abbonare a Nintendo Online è necessario aggiornare Switch con il firmware 6.0.0 ora disponibile per il download, l'aggiornamento è obbligatorio per continuare ad accedere alle funzionalità multiplayer online, anche se doveste decidere di non iscrivervi.

Nota Bene - Nintendo ha chiarito che i salvataggi Cloud andranno persi se non si rinnoverà l'abbonamento, inoltre i giochi NES necessiteranno almeno di un collegamento a settimana per poter restare nella libreria, in caso contrario verranno rimossi automaticamente.