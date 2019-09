Nintendo Switch Online: i primi giochi SNES sono ora disponibili

Dopo essere stati annunciati nel Direct del 5 settembre, i primi 20 giochi SNES per Switch sono ora disponibili per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, accessibili tramite la relativa app gratuita scaricabile dal Nintendo eShop.

Dopo il download e l'avvio dell'app, il catalogo giochi per SNES verrà mostrato a schermo con copertine originali e possibilità di accedere al manuale d'uso e allo schema dei controlli. Al momento Nintendo ha pubblicato 20 giochi Super Nintendo, con la promessa di espandere il catalogo nelle prossime settimane, tra i primi titoli troviamo The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario World, Super Mario World 2 Yoshi's Island, Star Fox, Super Metroid, Demon's Crest, Pilotwings, Super Tennis e Super Soccer.

Giochi SNES su Switch

F-Zero

Pilotwings

Kirby's Dream Course

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon's Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Mario World

Super Mario Kart

Super Ghouls'n Ghosts

Super Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

The Legend of Zelda A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby's Dream Land 3

Super Mario World 2 Yoshi's Island

Star Fox

Confermata la possibilità di giocare anche in multiplayer online, esattamente come accade per i giochi NES già disponibili. Gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno acquistare anche il controller Wireless SNES per Switch ora disponibile per il preorder al prezzo di 29,99 euro.