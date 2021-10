Nintendo Switch Online: problemi con i giochi N64, l'emulazione non è sempre perfetta

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è disponibile dal 25 ottobre, questo abbonamento include in aggiunta anche i giochi per SEGA Mega Drive e Nintendo 64, oltre al DLC Happy Home Paradise per Animal Crossing New Horizons. Sembra però che i giochi N64 non siano perfetti e soffrano di alcuni problemi, almeno stando alle prime segnalazioni.

Su ResetERA è stato aperto un topic dedicato proprio ai problemi di emulazione dei giochi N64 su Nintendo Switch e in particolare si parla di input lag (sopratutto in Super Mario 64), problemi di framerate in giochi come Yoshi's Story, Mario Kart 64 e Lylat Wars 64 (Star Fox 64), audio non in sincrono, texture che scompaiono e problemi con i controller e gli slot di salvataggio.

Al momento Nintendo non si è pronunciata in merito ed è probabile che presto possano uscire degli aggiornamenti per i singoli giochi. Non si riscontrano invece problematiche con i titoli SEGA Mega Drive, sicuramente più facili da emulare rispetto ai più complessi titoli per la console a 64-bit.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo costa 39.99 euro per 12 mesi per singolo abbonamento e 69.99 euro (abbonamento annuale) per la sottoscrizione Famiglia con più profili. Oltre ai giochi N64 e Mega Drive gli iscritti riceveranno gratis anche l'espansione Happy Home Paradise per Animal Crossing New Horizons, disponibile dal 5 novembre.