Nintendo Switch Online, prova di 7 giorni gratis: ecco come attivarla

La libreria di Nintendo Switch propone ormai una vasta selezione di produzioni da vivere anche tramite modalità multiplayer online, da Splatoon a Mario Kart 8: Deluxe, passando per Animal Crossing: New Horizons ad ARMS.

Per usufruire di tali aspetti delle produzioni disponibili sulla console ibrida, gli appassionati devono avere accesso a Nintendo Switch Online, servizio di abbonamento del colosso di Kyoto che propone anche una libreria di giochi NES e SNES inclusi. Gli utenti che non dispongono di un'iscrizione attiva possono approfittare di un'iniziativa a tempo limitato, che propone 7 giorni di Nintendo Switch Online gratis.



Sino al 1 febbraio 2021, è sufficiente accedere con le proprie credenziali al portale My Nintendo, per ricevere un codice promozionale. Quest'ultimo deve essere successivamente attivato su Nintendo eShop, nella sezione "Riscatta Codici". Il codice gratuito dovrà essere attivato entro la giornata dell'8 febbraio 2021, dopodiché risulterà inutilizzabile. Possono usufruire dell'offerta anche i giocatori che hanno sfruttato in passato altre prove gratuite del servizio. Di seguito, trovate il link per richiedere il codice promozionale offerto da Nintendo:

Un'occasione interessante, anche per i giocatori in attesa del nuovo hunting game di casa Capcom. Ricordiamo infatti che la Demo gratuita di Monster Hunter: Rise - che resterà attiva sino al 1 febbraio 2021 - include anche due missioni giocabili in modalità cooperativa, sino a un massimo di 4 Cacciatori.