Nintendo Switch Online: quando escono e quali sono i nuovi giochi per Game Boy e GBA?

Tra le più grandi sorprese del Nintendo Direct dell'8 febbraio è possibile senz'altro annoverare l'annuncio e l'immediata pubblicazione di una selezione di giochi per Game Boy e Game Boy Advance nei cataloghi, rispettivamente, di Nintendo Switch Online e del Pacchetto Aggiuntivo.

La prima ondata di classici conta nove giochi per Game Boy inclusi tra i vantaggi di Nintendo Switch Online (Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark The New Nightmare, Metroid II Return of Samus, Wario Land 3 e Kirby's Dream Land) e sei giochi per Game Boy Advance tra i bonus per gli abbonati al piano più costoso, Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo (Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare Inc. Minigame Mania, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga e The Legend of Zelda The Minish Cap).

Si tratta di una selezione iniziale corposa e variegata, potenzialmente in grado di tenere i giocatori più nostalgici impegnati per un bel po' di tempo. Per questo motivo, Nintendo sembra non avere particolare fretta per rimpolparla ulteriormente, nonostante abbia promesso l'aggiunta di altri classici provenienti dall'era portatile in futuro. La casa di Kyoto ha assicurato che "entrambe le collezioni continueranno a crescere" , tuttavia "non è ancora stabilito un programma per le future uscite".

Sebbene il programma di lancio sia ancora sconosciuto, conosciamo già i nomi di alcuni giochi che verranno aggiunti in futuro. Nintendo ha infatti già confermato:

The Legend of Zelda: Oracle of Ages & Oracle of Seasons, Pokemon Trading Card Game e Kirby Tilt ‘n’ Tumble per Game Boy;

Metroid Fusion, Kirby and the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Velocity e Golden Sun oer Game Boy Advance.

In attesa di scoprire quando verranno messi a disposizione, è possibile divertirsi con la selezione dei giochi Game Boy e GBA già disponibili in Nintendo Switch Online e nel Pacchetto Aggiuntivo