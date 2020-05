Nintendo Switch Online: quattro nuovi giochi NES e SNES gratis

Dopo qualche mese di silenzio, Nintendo torna ad aggiornare il catalogo Nintendo Switch Online con nuovi giochi per NES e SNES, per un totale di quattro nuovi titoli scaricabili a partire dal 20 maggio, per un totale di 82 giochi disponibili.

Gli abbonati al servizio potranno scaricare Operation Logic Bomb, Panel de Pon e Wild Guns per Super Nintendo oltre Rygar per Nintendo NES. Diversa invece la lineup per il Giappone che include Super Punch-Out!! e Panel de Pon per SNES in aggiunta a Rygar e Journey to Silius per NES.

Si tratta di quattro classici delle rispettive console, degni di nota in particolare Wild Guns, shooter a schema fisso ad ambientazione Western e Rygar, gioco d'azione capace di riscuotere all'epoca un grande successo in sala giochi e convertito su NES con risultati interessanti anche se non all'altezza dell'originale arcade.

Ricordiamo che a fine maggio è stato ripristinato il periodo di prova gratis a Nintendo Switch Online, gli abbonati avranno diritto ad una settimana di prova gratuita, solo a termine della stessa decideranno se mantenere attivo l'abbonamento oppure no. In Giappone Celeste per Nintendo Switch è gratis per gli abbonati Switch Online dal 18 al 24 maggio, la promozione non è attiva però in Europa e Stati Uniti.