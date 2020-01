Nintendo Switch Online a quota 15 milioni di abbonati

Continuano ad emergere dettagli dai risultati finanziari Nintendo illustrati durante il meeting con gli azionisti del 30 gennaio. Scopriamo così che Nintendo Switch Online ha raggiunto quota 15 milioni di abbonati al 31 dicembre 2019, quasi raddoppiando gli utenti iscritti rispetto all'anno precedente.

Al 31 dicembre 2018 il servizio poteva contare su otto milioni di utenti paganti, tuttavia l'uscita di titoli di enorme successo come Pokemon Spada e Scudo e Super Smash Bros Ultimate ha indubbiamente fatto bene alle sottoscrizioni, arrivate a quota 15 milioni alla fine dello scorso anno. Questo vuol dire che il 29% dei possessori di Switch (pari a 52.48 milioni di utenti) è abbonato al servizio online della casa di Kyoto.

Nintendo dal canto suo ha affermato che continuerà a lavorare per rendere il servizio sempre più ricco di giochi, servizi e contenuti, così da attirare nuovi clienti e fare in modo che gli abbonati attuali siano soddisfatti di quanto ricevuto in cambio del proprio denaro.

Shuntaro Furakawa, presidente della compagnia, fa sapere inoltre che l'azienda continuerà a puntare anche sul modello di business legato ai contenuti aggiuntivi, proponendo Pass ed Espansioni per i giochi più popolari come Super Smash Bros Ultimate, Pokemon Spada e Scudo e Fire Emblem Three Houses.