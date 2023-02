Nintendo Switch Online è qui per rimanere? Per il CMA sarà anche su Switch 2

I tempi in cui avveniva un reset all'inizio di ogni nuova generazione di console sembrano essere finiti anche per Nintendo, quantomeno stando a ciò che ha lasciato intendere la Competition and Markets Authority (CMA) in uno dei suoi ultimi report dedicati all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Esattamente come le omologhe internazionali, anche l'autorità anti-trust britannica sta conducendo delle indagini di mercato per valutare la fattibilità dell'affare tra le due grandi aziende videoludiche. Le sue investigazioni l'hanno portata ad analizzare anche il ruolo di Nintendo nell'attuale scena videoludica, ed è qui che è emerso il dettaglio in merito al futuro di Nintendo Switch Online.

A pagina 9, in relazione alla spartizione del mercato cloud gaming, la CMA scrive: "Nintendo Switch Online è stata esclusa dai nostri calcoli dal momento che il servizio cloud gaming di Nintendo è molto limitato. Il servizio cloud di Nintendo è disponibile solamente sui dispositivi Nintendo Switch e su [CENSURATO]".

Il nome censurato appartiene molto probabilmente all'erede di Nintendo Switch, che non è ancora stata annunciata dalla casa di Kyoto. La Competition and Markets Authority potrebbe dunque aver confermato la presenza del servizio online anche sulla prossima console di Nintendo. In tal modo la grande N offrirebbe continuità ai propri giocatori, che in questo modo non dovrebbero iscriversi ad un nuovo servizio, e soprattutto non spezzetterebbe la comunità di gioco. La concorrenza lo fa già da molti anni (basti pensare a Xbox Live e PlayStation Network, nati molte generazioni fa).

A proposito di Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento si è recentemente arricchito dando il benvenuto nella sua selezione anche ai giochi per Game Boy, oltre a quelli per Game Boy Advance riservati agli iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.