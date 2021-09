Nintendo Switch Online, rumor: giochi del Game Boy in arrivo dopo quelli N64 e Mega Drive?

Stando a quanto suggerito dall'insider NateDrake e dal giornalista Tom Phillips, la casa di Kyoto starebbe ancora pianificando l'arrivo dei videogiochi del Game Boy su Nintendo Switch Online a dispetto delle recenti novità legate al recente annuncio dei giochi N64 e SEGA Mega Drive su Switch.

Intervenuto in una discussione intavolata sui social tra chi si chiede se Nintendo sia o meno intenzionata a portare su Switch una selezione di classici per Game Boy, il giornalista Tom Phillips ha specificato che "N64 e Mega Drive erano le due piattaforme di cui avevo sentito parlare come future aggiunte a Nintendo Switch Online, insieme a Game Boy e Game Boy Color. Immagino che il lancio dei titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive avvenga prima perché sono le aggiunte più allettanti e sulle quali fare leva per spingere le persone ad abbonarsi. Ma non so se i giochi del Game Boy faranno o meno parte di questo pacchetto premium o se verranno proposti con l'iscrizione base a Nintendo Switch Online".

Allo scambio di battute sui social ha partecipato anche l'insider NateDrake: "I giochi per Game Boy e Game Boy Color arriveranno, e penso che verranno aggiunti all'attuale servizio di Nintendo Switch Online. Non li hanno presentati (durante il recente Nintendo Direct, ndr) presumibilmente perché non volevano confondere le due offerte legate ai giochi N64/Mega Drive e Game Boy/Color".

Il colosso videoludico giapponese, comunque, ha già precisato che continuerà a lanciare giochi NES e SNES su Nintendo Switch Online. Per un approfondimento ulteriore sui classici proposti nel nuovo pacchetto premium annunciato dalla Grande N, vi rimandiamo a questo nostro speciale sui giochi N64 al lancio su Nintendo Switch Online.