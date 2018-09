Nintendo Switch Online: i salvataggi Cloud andranno persi se non si rinnova l'abbonamento

Dopo le novità emerse nell'ultimo Nintendo Direct, la casa di Kyoto ha diffuso ulteriori dettagli sul servizio Nintendo Switch Online, confermando che i salvataggi in Cloud verranno persi nel momento in cui non si rinnova l'abbonamento.

La notizia è emersa nella pagina FAQ ufficiale di Nintendo dedicata al servizio:

"Q. Dopo la scadenza del mio abbonamento a Nintendo Switch Online, i miei file di salvataggio in Cloud verranno cancellati?

A. I dati salvati con Save Data Cloud non possono essere conservati al di fuori della durata dell'iscrizione a Nintendo Switch Online. Il servizio dedicato ai giochi per NES utilizza anche il Save Data Cloud, quindi vale la stessa regola. Tuttavia, se manterrete i salvataggi di Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online localmente sulla vostra console, potrete riutilizzarli nel momento in cui rinnovate l'iscrizione al servizio."

Come specificato da Nintendo, dunque, i salvataggi in Cloud garantiti da Nintendo Switch Online verranno cancellati nel momento in cui scade l'abbonamento al servizio e si decide di non rinnovarlo. Per evitare di perdere i vostri progressi, però, potete copiare localmente i salvataggi sulla vostra console, con la possibilità di caricarli nuovamente sul Cloud quando decidete di rinnovare l'abbonamento.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online debutterà in Europa il 19 settembre, con una prova gratuita di sette giorni per tutti gli iscritti.