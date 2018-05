Nintendo Switch Online: salvataggi Cloud e giochi NES, prezzi e dettagli sull'abbonamento

Come promesso durante l'ultima riunione con gli azionisti, Nintendo ha svelato ufficialmente tutti i dettagli sul servizio online a pagamento per Nintendo Switch, denominato Nintendo Switch Online, e in partenza in tutto il mondo a settembre 2018.

Tra i servizi offerti agli abbonati troviamo la possibilità di giocare online, salvataggi Cloud, app Nintendo Switch Online, accesso agli sconti del Nintendo eShop e una line-up di giochi NES con supporto per il multiplayer online. Nintendo ha annunciato la disponibilità di 20 titoli al lancio, altri giochi verranno aggiunti su base regolare:

Balloon Fight

Donkey Kong

Dr Mario

Ice Climber

The Legend of Zelda

Mario Bros

Soccer

Super Mario Bros

Super Mario Bros 3

Tennis

Questi i primi dieci titoli del catalogo, accessibili sin da subito agli abbonati, con funzionalità multiplayer online. Altri dieci giochi non ancora annunciati verranno resi disponibili a settembre, nuovi titoli si aggiungeranno nei mesi successivi.

Nintendo Switch Online Prezzi

Quanto costa l'abbonamento online per Nintendo Switch? Di seguito la tabella riassuntiva:

1 mese - 3.99 euro

3 mesi - 7.99 euro

12 mesi - 19.99 euro

In alternativa è possibile sottoscrivere il Piano Famiglia al prezzo di 34.99 euro per dodici mesi con supporto per un massimo di otto account. Gli utenti che decideranno di mantenere il profilo gratuito potranno continuare ad avere accesso al Nintendo eShop, alla lista amici, al Parental Control, al servizio Nintendo News e alla funzionalità di condivisione screenshot, tuttavia non potranno giocare online, sfruttare il salvataggi Cloud e accedere ai classici NES.



Nintendo Switch Online partirà in contemporanea mondiale a settembre 2018, maggiori dettagli sulla data di avvio del servizio verranno svelati durante l'estate.