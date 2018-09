Nintendo Switch Online: i salvataggi Cloud saranno conservati per sei mesi

I salvataggi Cloud di Nintendo Switch Online non verranno cancellati al termine dell'abbonamento, a differenza di quanto dichiarato dalla casa di Kyoto in un primo momento con una FAQ pubblicata sul sito ufficiale.

I salvataggi Cloud non andranno persi se non si rinnoverà l'abbonamento, con una nota inviata alla redazione di IGN USA, Nintendo fa sapere che "i salvataggi saranno inaccessibili ad abbonamenti scaduto ma verranno conservati per sei mesi sui nostri server, chiunque decida di rinnovare l'abbonamento in un secondo momento, entro 180 giorni, potrà riscaricare i suoi savegame."

Niente sembra invece cambiato per quanto riguarda i giochi NES, i quali necessiteranno almeno di una connessione a settimana per poter essere mantenuti nella propria libreria. Nintendo Switch Online è disponibile anche in Europa al prezzo di 3.99 euro al mese, 7.99 euro per 90 giorni e 19.99 euro l'anno per singolo utente, 34.99 euro per l'abbonamento famiglia valido per otto account.

Sul Nintendo eShop trovate il ticket per riscattare la prova gratis di sette giorni, al termine della quale potrete decidere se abbonarvi o disdire il servizio. Ricordiamo che Nintendo Switch Online è indispensabile per poter continuare a giocare online, inoltre l'abbonamento vi darà accesso ai salvataggi Cloud e ad offerte esclusive per gli iscritti.