Nintendo Switch Online sarà acquistabile da domani, dopo la manutenzione dell'eShop

Dopo una lunga attesa, Nintendo lancerà finalmente nella giornata di domani il servizio online a pagamento di Switch, grazie al quale i possessori della console ibrida avranno modo di giocare online insieme ai propri amici, sfruttare i salvataggi Cloud e scaricare senza costi aggiuntivi dei classici NES.

Stando a quanto riportato sulle pagine ufficiali, l'infrastruttura online di Switch andrà in manutenzione dalle ore 8:00 pm alle 11:00 pm EST (ovvero dalle ore 02:00 alle 05:00 italiane di mercoledì 19 settembre). Al termine dell'operazione, gli interessati saranno liberi di sottoscrivere l'abbonamento Inidividuale oppure optare per l'opzione Family direttamente sull'eShop o sul sito ufficiale di Nintendo. Come vi abbiamo riferito poche ore fa sulle nostre pagine, potrete inoltre sfruttare i vostri Punti d'Oro di MyNintendo per pagare il totale del costo richiesto dal servizio.

Nintendo Switch Online sarà acquistabile al costo di 3,99€ per un mese, a 7,99€ per tre mesi, a 19,99€ per 12 mesi, o infine a 34,99€ in caso decidiate per la membership Family, che consente fino a 7 persone di usufruire del servizio. Ricordiamo che potrete provare il servizio gratuitamente con i 7 giorni di prova messi a disposizione dalla grande N. Sulle nostre pagine, trovate un approfondimento completo su tutte le funzionalità che presto verranno introdotte con Nintendo Switch Online.