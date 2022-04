Nintendo Switch Online scende sui prati verdi: Mario Golf 64 è disponibile

Negli scorsi giorni era stato annunciato a sorpresa un nuovo gioco N64 per Nintendo Switch Online, ed ora è tempo di impugnare la mazza e scendere in campo: Mario Golf 64 è finalmente disponibile per tutti gli iscritti a Ninendo Switch Online + Pass d'Espansione.

Per l'occasione Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per celebrare il debutto dello sportivo arcade firmato Camelot all'interno del catalogo N64 disponibile su Nintendo Switch, che si arricchisce così di un ulteriore titolo di qualità. Uscito originariamente nel 1999, Mario Golf 64 portava il baffuto idraulico ed i suoi amici (compresi alcuni personaggi completamente originali pensati appositamente per il gioco) in campi da golf creativi e dal design molto elaborato, che mescola percorsi da design più tradizionale ad altri molto più complessi ed ispirati all'universo di Super Mario.

Tante le modalità di gioco disponibili, dai classici Tornei fino alle sfide in versus multiplayer (o contro personaggi controllati dalla CPU), oltre a Speed Golf, Ring Shot e anche la modalità Get Character per sbloccare la maggior parte dei golfisti segreti. Si tratta ancora oggi di uno dei migliori esponenti della serie firmata Camelot, proseguita anche in tempi recenti con Mario Golf Super Rush per Nintendo Switch (per approfondimenti leggete la nostra recensione di Mario Golf Super Rush).

Se dunque volete cimentarvi con un titolo divertente e spensierato, magari in compagnia, Mario Golf 64 può fare al caso vostro: buon divertimento!