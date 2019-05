Nintendo Switch Online: il sito ufficiale Nintendo anticipa i giochi NES gratis di maggio?

Ormai iniziato da alcuni i giorni il nuovo mese, i videogiocatori abbonati al servizio online di Nintendo Switch sono in attesa di conoscere i nuovi giochi NES di Maggio.

Ad ora, non è ancora giunta comunicazione ufficiale in merito dalla Casa di Kyoto in merito alla line-up di titoli classici previsti per l'ampliamento del catalogo di Nintendo Switch Online. Tuttavia, alcuni attenti osservatori hanno segnalato come questa potrebbe essere stata anticipato dal sito ufficiale americano della stessa Nintendo. Nella pagina dedicata al servizio, infatti, i tre seguenti giochi sono infatti attualmente indicati come "Upcoming Titles" -"Titoli in arrivo":

Donkey Kong Jr. ;

; VS. Excitebike ;

; Clu Clu Land;

Potrebbero dunque essere questi i giochi NES che Nintendo prevede di rendere disponibili agli abbonati al servizio online della console ibrida? Per averne la certezza, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della Grande N! Vi farebbe piacere potervi avere accesso?



Ricordiamo che con i giochi NES gratis di Aprile sono stati resi disponibili per gli abbonati i seguenti titoli: Super Mario Bros the Lost Levels, Punch Out!! e Star Soldier. In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una rassegna dei nuovi giochi per Nintendo Switch esorditi sulla console ibrida nel corso della settimana.