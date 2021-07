Nintendo Switch Online, sorpresa! Spunta la versione SP di Super Mario Bros. 3

A pochissimi giorni dall'aggiornamento di luglio di Nintendo Switch Online, che ha portato nel servizio tre nuovi giochi per NES (Bombuzal, Claymates e Jelly Boy), arriva oggi una sorpresa inattesa per tutti gli abbonati al servizio premium della casa di Kyoto.

Grazie all'update 5.4.0 di Nintendo Switch Online disponibile da oggi, tutti gli iscritti possono ora accedere gratis ad una versione SP di Super Mario Bros. 3. Per chi non lo sapesse, le versioni speciali dei giochi classici sono semplicemente dei salvataggi che permettono di affrontare degli scenari personalizzati. La versione SP del primo Zelda, ad esempio, permette di cominciare direttamente con 6 cuori, 9 chiavi e 255 rupie, mentre questa di Super Mario Bros. 3 - chiamata "Mario il Trasformista" catapulta i giocatori nell'ottavo e ultimo mondo di gioco con gli 8 power up sboccati.

La descrizione recita: "In questa versione speciale di Super Mario Bros. 3, inizierai con un sacco di oggetti nel mondo finale. Partirai semplicemente come Piccolo Mario (costume 1), ma nel cubo oggetto troverai molte rarità: il super fungo ti trasformerà in Super Mario (costume 2); il fiore di fuoco in Mario fuoco (costume 3); la superfoglia serve per diventare Mario procione (costume 4); con il costume da tanuki, potrai trasformarti in Mario tanuki (costume 5); con il costume da rana diventerai Mario rana (costume 6). E per finire, con il costume da martello potrai diventare Mario martello (costume 7)! Premi il pulsante B sullo schermo della mappa per vedere i tuoi oggetti e scegli andando in alto o in basso. Ma i più attenti si chiederanno che fine ha fatto l'ottavo costume! Nei panni di Mario tanuki, basta abbassarsi e premere il pulsante B per diventare Mario statua. E Mario statua può entrare in collisione con i nemici senza farsi male! Quale sarà la tua versione di Mario preferita tra queste otto?".

A proposito del servizio, in tempi recenti il presidente della grande N ha espresso la volontà di rinnovare Nintendo Switch Online per renderlo più interessante per gli utenti.