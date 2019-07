Nintendo Switch Online supera i 10 milioni di abbonati in meno di un anno

Nel corso del 79° Meeting annuale con gli investitori, i vertici della casa di Kyoto hanno avuto modo di discutere di numerosi argomenti. Dalle voci su Nintendo Switch Mini ai controller next-gen, passando per il servizio Nintendo Switch Online.

A proposito di quest'ultimo, che consente ai giocatori di accedere alla componente online dei loro titoli preferiti, di mettere al sicuro i propri salvataggi sul cloud e di accedere ad una selezione di giochi per NES, il presidente Shuntaru Furukawa ha affermato che il numero degli abbonati ha superato quota 10 milioni. Un risultato di tutto rispetto, raggiunto in meno di un anno dal lancio del servizio, avvenuto nel settembre dello scorso anno. Alla luce di ciò, possiamo affermare che quasi un possessore di Nintendo Switch su tre ha una sottoscrizione a Switch Online, dal momento che sono 34,74 milioni le console vendute in tutto il mondo (dato aggiornato al 31 marzo).

La grande N, in ogni caso, non intende riposare sugli allori: "Siamo consapevoli che rendere Nintendo Switch Online invitante per i giocatori sia estremamente importante, per cui provvederemo a rendere i contenuti del servizio ancora più interessanti d'ora in avanti", ha dichiarato il presidente. Ne approfittiamo per segnalarvi che gli abbonati a Twitch Prime possono ottenere 9 mesi di Nintendo Switch Online gratis.