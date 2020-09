Nintendo Switch Online supera quota 26 milioni di abbonati

Nintendo Switch Online può contare su 26 milioni di abbonati mentre gli Account Nintendo esistenti sono oltre 200 milioni. Questi dati sono stati rivelati da Nintendo durante l'ultima riunione con gli azionisti tenuta nelle scorse ore in Giappone.

Shuntaro Furukawa ha dichiarato che "i servizi online sono e saranno sempre più importanti nell'ecosistema Nintendo. Gli Account Nintendo sono le fondamenta di un ecosistema in continua espansione che prevede esperienze connesse tra diverse generazioni di console, continuando nella nostra integrazione tra hardware e software."

Mario Kart Tour sembra aver contribuito notevolmente al raggiungimento del traguardo dei 200 milioni di Account Nintendo, così come l'aumento della base installata di Nintendo Switch. Il servizio a pagamento Switch Online sta continuando a crescere grazie a servizi come i giochi Virtual Console per NES e SNES, contenuti esclusivi (pensiamo a Tetris 99 o Super Mario Bros. 35 in arrivo a ottobre) e alla popolarità di giochi multiplayer come Animal Crossing New Horizons, Pokemon Spada e Scudo, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros Ultimate.

Nintendo sembra soddisfatta dei numeri raggiunti e continuerà a lavorare per espandere il numero di giocatori attivi sulle sue piattaforme e servizi online.