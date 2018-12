Nintendo Switch Online: svelati in video i nuovi giochi NES di dicembre

L'aggiornamento di dicembre del catalogo NES di Nintendo Switch Online promette di essere uno dei più interessanti dal lancio del servizio in abbonamento della casa di Kyoto, avvenuto lo scorso 19 settembre.

Tra i titoli a cui potremo accedere su Nintendo Switch il prossimo 12 dicembre troveremo infatti Wario's Woods, Ninja Gaiden e Adventures of Lolo.

Il primo titolo, Wario's Woods, è un puzzle game ambientato nella dimensione di Super Mario che si ispira a Tetris: uscito nel 1994, è stato uno degli ultimi titoli apparsi sulla prima console casalinga di Nintendo ed è perciò ricordato con affetto da tutti gli appassionati di videogiochi cresciuti nell'era dei sistemi a 8 e 16-bit.

Il secondo gioco che farà il suo ingresso nel catalogo di Nintendo Switch Online a metà dicembre sarà Ninja Gaiden, il primo atto della leggendaria serie action a scorrimento che ha riscritto le regole del genere grazie a un ritmo incalzante e a un livello di difficoltà che definire "punitivo" è un mero eufemismo.

Il terzo e ultimo titolo della selezione dicembrina di giochi NES sarà Adventures of Lolo, uno delle più importanti avventure/rompicapo della storia in virtù della caratterizzazione del personaggio e delle ambientazioni, di una colonna sonora indimenticabile e di un level design semplicemente perfetto (forse troppo, considerando che chi vi scrive lo gioca dall'uscita nel 1991 e tenta disperatamente di completarlo da allora).



In testa alla notizia trovate il video di presentazione del terzetto di titoli che entrerà a far parte del catalogo NES di Nintendo Switch Online a partire da mercoledì 12 dicembre.