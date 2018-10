Nintendo Switch Online: tra i nuovi giochi NES c'è una speciale versione di Zelda

Da oggi gli abbonati a Nintendo Switch Online possono scaricare i nuovi giochi NES inclusi nel servizio: Open Tournament Golf, Solomon's Key e Super Dodge Ball. A sorpresa, la grande N ha incluso anche The Legend of Zelda: Living the life of luxury, una speciale edizione del primo capitolo di Zelda.

Come riportato nella descrizione ufficiale del gioco, The Legend of Zelda: Living the life of luxury consente di iniziare l'avventura con diverse rupie e armi utili come la White Sword, il Magical Shield e il Blue Ring, oltre a una generosa quantità di monete con cui acquistare nuovi oggetti. Cosa ancora più interessante, portando a termine il gioco potremo sbloccare una modalità aggiuntiva chiamata "Second Quest", caratterizzata da un grado di sfida ancora più impegnativo. Cosa ne pensate di questa sorpresa?

Ricordiamo che il catalogo dei giochi NES per gli utenti Nintendo Switch Online ammonta adesso a oltre venti titoli:

Balloon Fight

Baseball

Donkey Kong

Double Dragon

Excitebike

Ghosts n Goblins

Ice Climber

Ice Hockey

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Living the life of luxury

Mario Bros

Open Tournament Golf

Pro Wrestling

River City Ransom

Soccer

Solomon's Key

Super Dodge Ball

Tecmo Bowl

Tennis

Ricordiamo che tutti i titoli supportano l'online per il multiplayer o le classifiche (funzionalità variabili in base al gioco), e che gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online possono acquistare i controller wireless in stile NES.