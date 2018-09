Nintendo Switch Online: trailer e controller stile NES esclusivi per gli abbonati

Durante il Direct del 14 settembre la casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo trailer di Nintendo Switch Online, il servizio online a pagamento per Switch che farà il suo debutto in Europa la prossima settimana.

Nessuna nuova caratteristica è stata svelata, l'abbonamento permetterà di giocare online, usufruire di salvataggi Cloud (funzionalità non attiva per tutti i giochi), di avere accesso ad una selezione di classici NES con funzionalità online (tra cui Balloon Fight, Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Tennis e Dr. Mario) e ad alcune offerte esclusive per i membri, tra cui gli appena annunciati controller Wireless retrò.

Si tratta di una coppia di controller in stile Nintendo NES che riprendono il design dei joypad della prima console della compagnia, dotati di batteria ricaricabile e tecnologia wireless. I controller NES saranno in vendita esclusivamente per gli iscritti al servizio Switch Online al prezzo di 59.99 euro (confezione con due joypad), i preordini apriranno il 19 settembre mentre le spedizioni inizieranno a dicembre.

Confermati i prezzi del servizio per singoli profili: 3.99 euro per un mese di abbonamento, 7.99 euro per tre mesi, 19.99 euro per dodici mesi e 34.99 euro per l'abbonamento annuale Piano Famiglia con supporto per otto diversi account.