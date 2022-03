Nintendo Switch Online: tre nuovi giochi ad aprile, c'è anche Earthworm Jim

Non solo PlayStation Plus e Xbox Game Pass, anche Nintendo Switch Online si appresta ad ospitare nuovi giochi per gli abbonati, a partire da oggi gli scritti possono scaricare gratis due giochi per NES e un gioco per Super Nintendo.

Nintendo ha infatti annunciato la disponibilità di Earthworm Jim 2, Mappy Land e Dig Dug II. Earthworm Jim 2 è un platform uscito nel 1995, uno dei giochi più acclamati dell'era 16-bit, ancora oggi un cult per gli amanti del genere. Dig Dug II e Mappy Land sono invece due classici arcade di Namco, due titoli forse non freschissimi al giorno d'oggi ma comunque interessanti per riscoprire le origini del colosso giapponese (oggi Bandai Namco).

In Giappone, la lineup mensile cambia leggermente e al posto di Earthworm Jim 2 i giocatori troveranno il primo Harvest Moon, i due giochi per NES/Famicom restano invece gli stessi. Nelle ultime settimane, Nintendo ha dato priorità ai giochi Nintendo 64 e Mega Drive mentre il mese di aprile vede l'arrivo di nuovi giochi per NES e SNES, disponibili per tutti gli abbonati Nintendo Switch Online anche senza la sottoscrizione al Pacchetto Aggiuntivo.

Qual è il gioco più interessante tra quelli appena aggiunti?