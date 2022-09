Nintendo Switch Online, tre nuovi giochi per Mega Drive: c'è un classico dei platform

Il catalogo SEGA Mega Drive disponibile su Nintendo Switch Online si amplia con tre nuove produzioni di peso. Attraverso un trailer, Nintendo annuncia l'arrivo dell'update di settembre 2022 per il suo servizio online, offrendo un grande classico del genere Platform oltre a due perle nascoste.

I giocatori potranno ora riscoprire il primo Earthworm Jim, un titolo di culto dalle atmosfere fuori di testa e dal gameplay ricco di stile e colpi di genio, con protagonista un piccolo lombrico che si ritrova all'interno di una tuta spaziale iper-tecnologica in grado di donargli poteri sovrumani. All'epoca della sua uscita nel 1994, il titolo sviluppato da Shiny Entertainment lasciò il segno sia su Super Nintendo che su Mega Drive, venendo poi convertito su diverse piattaforma e dando poi vita ad un paio di seguiti negli anni successivi.

Oltre ad Earthworm Jim, gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno adesso giocare Alisia Dragoon, splendido Action/Platform con protagonista una ragazza omonima dotata di poteri speciali e che in combattimento può contare anche sull'aiuto di quattro diverse creature, e Beyond Oasis (noto in Europa anche con il nome di The Story of Thor), un Action/RPG che ci metterà nei panni del principe Alì, dotato di un braccialetto magico che gli permette di invocare quattro differenti spiriti elementali per affrontare le ostilità lungo il cammino.

Oltre ai nuovi giochi Mega Drive, ricordiamo che sono stati annunciati i giochi N64 in arrivo su Nintendo Switch Online nei prossimi mesi, tra cui il grande ritorno di GoldenEye 007. Ecco intanto qual è il classico N64 arrivato su Nintendo Switch Online ad agosto, uno dei titoli più iconici della piattaforma Nintendo a 64-Bit.