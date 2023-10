Nintendo Switch Online: tre nuovi giochi a ottobre, c'è anche Castlevania

Nintendo Switch Online si aggiorna con tre nuovi giochi disponibili dal 31 ottobre: a partire da oggi due classici NES e un gioco per Game Boy debuttano nel catalogo Switch Online, scaricabili da tutti gli abbonati al servizio.

Nello specifico, sono ora disponibili Castlevania Legends per Game Boy, Devil World e The Mysterious Murasame Castle per Nintendo NES.

Uscito nel 1998, Castlevania Legends è il primo (e finora unico, se escludiamo il cancellato Castlevania Resurrection per Dreamcast) gioco con protagonista Sonia Belmont in una storia ambientata prima dell'originale Castlevania. Anni dopo l'uscita, Igarashi riscriverà la timeline della serie rendendo Legends non canonico.

Devil World è invece uno dei primi giochi NES a cura di Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka e Koji Kondo, ora disponibile per la prima volta in lingua inglese. Infine, The Mysterious Murasame Castle è un gioco d'azione in terza persona ambientato nell'antico Giappone del periodo Edo, uscito nel 1986 su NES, un classico degli anni '80 pronto per essere gustato.

A metà ottobre inoltre, Nintendo Switch Online ha ospitato un nuovo gioco N64, il party game Mario Party 3, ancora disponibile in catalogo per gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Nintendo continua dunque a pubblicare nuovi giochi per gli iscritti NSO, aspettiamo di scoprire quali sono i titoli in serbo per il mese di novembre.