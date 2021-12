Nintendo Switch, quante ore ci avete giocato? Ecco la Rassegna del 2021

Con il 2021 che si avvicina a grandi passi verso la sua conclusione, è tempo di tirare le somme sull'ultimo anno videoludico, scoprendo ad esempio quanto tempo ha speso ognuno di noi a giocare con la propria Nintendo Switch. Proprio per scoprire queste curiosità statistiche, Nintendo mette a disposizione di tutti gli utenti la Rassegna del 2021.

Scoprirlo è semplice: basta entrare nel sito ufficiale Nintendo ed accedere con il proprio account di Switch per scoprire nel dettaglio tutte le ore complessive spese con la console ibrida ed i suoi numerosi giochi. A tal proposito, inoltre, viene rivelato anche quanti titoli sono stati giocato nel corso degli ultimi 12 mesi, i tre più utilizzati in assoluto ed anche quelli iniziati per la prima volta nell'ultimo anno. Tra le altre curiosità, anche un confronto con il tempo speso su Switch nel 2020, così da scoprire in quale delle due annate si è passato più tempo in compagnia della piattaforma della Grande N.

E non è ancora finita: il sito Nintendo ci fa scoprire anche i nostri generi più gettonati e il quantitativo di tempo speso sia in modalità docked che in modalità portatile. Infine, ci viene indicato quanti punti My Nintendo d'oro e d'argento sono stati accumulati nel 2021. Per ovvie ragioni, la Rassegna non tiene conto dei dati relativi a dicembre 2021 ancora in corso, coprendo quindi il periodo che va da gennaio a novembre.

Ricordiamo nel frattempo che è stato annunciato il nuovo Nintendo Indie World per il 15 dicembre 2021, che partirà dalle 18:00 ore italiane. Secondo uno studio inglese, inoltre, Nintendo Switch è la console più popolare di sempre: vediamo se nel 2022 riuscirà ad accrescere ulteriormente la sua popolarità con tante nuove produzioni.