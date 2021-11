Nintendo Switch: sono partiti gli sconti del Black Friday, giochi in offerta sull'eShop

Volete comprare nuovi giochi per Nintendo Switch, risparmiando? Sono partite le Cyber Offerte per il Black Friday sul Nintendo eShop con centinaia di giochi in offerta fino al 30 novembre, scontati fino al 75% sul prezzo di listino. Niente male vero?

La lista è sterminata e include ad esempio FIFA 22 Legacy Edition a 27.99 euro, New Super Mario Bros U Deluxe a 39.99 euro, Hyrule Warriors L'Era della Calamità a 39.99 euro, The Elder Scrolls V Skyrim a 29.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition a 29.99 euro, Hades a 17.49 euro, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a 24.74 euro, Ori and the Will of the Wisps a 17.99 euro, Monster Hunter Rise a 44.99 euro e Ghost n Goblins Resurrection a 20,09 euro.

Ma questi sono solo alcuni esempi, la lista continua con Unravel Two a 5.09 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 14.79 euro, Inside a 1.99 euro, Castlevania Advance Collection a 14.99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 19.99 euro, LEGO City Undercover e SEGA Mega Drive Classics a 14,99 euro l'uno.

Le Cyber Offerte sul Nintendo eShop continuano per tutto il mese di novembre, una buona occasione per fare scorta di nuovi giochi Switch a prezzi ribassati.