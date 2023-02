Nintendo Switch tra pestaggi a scuola e levette bloccate coi lucchetti: le ultime dal web

Come ormai ben saprete, Nintendo Switch è una console incredibilmente diffusa fra i videogiocatori e capita spesso che i più giovani decidano di tenere il dispositivo sempre con loro, anche dove non dovrebbero.

Come segnalato dal New York Post, in Florida un ragazzino di 17 anni ha portato la console ibrida Nintendo in classe, scatenando le furie dell'insegnante, che ha provveduto per ovvi motivi a sequestrare Switch all'alunno. Il corpulento ragazzino - si parla di un giovane di circa 120 Kg - non ha però preso benissimo il provvedimento dell'insegnante e, come mostrano i filmati catturati dalle telecamere dell'istituto, si è fiondato con violenza verso la donna per poi picchiarla selvaggiamente. Stando al report, per fermare la furia del ragazzo sono stati necessari diversi membri dello staff scolastico e, fortunatamente, le ferite riportate dall'insegnante non sono particolarmente gravi e dovrebbero guarire nel giro di poco tempo.

Molto meno grave è invece il post su Reddit nel quale un giocatore, presumibilmente di giovane età, si è visto 'bloccare' la sua Nintendo Switch dalla madre con un metodo davvero particolare: la donna ha acquistato due piccoli lucchetti e li ha agganciati ad entrambi gli stick analogici, rendendone impossibile l'uso. Oltre a scatenare l'ilarità dei videogiocatori, l'immagine dimostra anche la scarsa conoscenza che i genitori hanno in merito al dispositivo elettronico, visto che molti giochi sono perfettamente giocabili anche senza l'ausilio delle levette (basti pensare al recente Kirby's Return to Dream Land Deluxe) ed è sufficiente collegare un qualsiasi controller wireless compatibile per ovviare a tale blocco.

Sapevate che, stando agli insider, presto arriverà un bundle di Nintendo Switch con Super Mario Odyssey per celebrare l'uscita del film nelle sale?