Nintendo Switch: nessun piano per lanciare un nuovo modello nel 2020

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il presidente di Nintendo Shuntaro Furakawa ha confermato che la compagnia non ha piani per lanciare un nuovo modello di Switch quest'anno, mettendo così a tacere i rumor che vorrebbero Nintendo Switch PRO in arrivo nel 2020.

Furukawa fa sapere che la compagnia si focalizzerà su Nintendo Switch e Switch Lite con l'obiettivo di espandere la base installata, attualmente pari a 52.48 milioni di unità, come comunicato proprio durante il meeting finanziario del 30 gennaio.

Il presidente di Nintendo si sofferma poi sul software, confermando l'arrivo di molti altri giochi first e third party non ancora annunciati: "una grande quantità di giochi sono stati lanciati in questi anni su Nintendo Switch, tra cui alcuni titoli molto attesi dal grande pubblico e prodotti completamente nuovi capaci di riscuotere un notevole successo. Nintendo Switch è diventata la console ideale per supportare numerosi franchise nati e cresciuti su precedenti console casalinghe e portatili."

Semper per quanto riguarda i giochi, viene confermata la volontà di continuare ad espandere i titoli in commercio con nuovi contenuti: "abbiamo annunciato contenuti aggiuntivi per Pokemon Spada e Scudo e Super Smash Bros Ultimate, continueremo su questa linea anche nel prossimo futuro con i principali titoli Nintendo."