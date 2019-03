Nintendo Switch Plus supporterà il 4K? Trapelano le presunte specifiche tecniche

Lo YouTuber PapaGenos ha pubblicato un video per illustrare le presunte specifiche tecniche di Nintendo Switch Plus, uno dei due nuovi modelli della console in arrivo entro la fine dell'anno, stando ai recenti rumor diffusi dal Wall Street Journal.

Il video di PapaGenos ha subito fatto il giro delle principali testate internazionali e di forum come ResetERA, dove alcuni insider hanno affermato che quanto riportato potrebbe non essere troppo distante dalla realtà.

Lo YouTuber fa sapere che Nintendo Switch Plus (nome provvisorio) supporterà il 4K e avrà un display OLED a 1080p (prodotto da Sharp, apparentemente) inoltre si parla di una porta Ethernet da 10 Gigabit, SoC NVIDIA Volta con 512 core CUDA e compatibilità 5G per il gioco in mobilità.

Si tratta di specifiche tecniche piuttosto interessanti ma sembra difficile che la casa di Kyoto possa optare per una simile configurazione, che farebbe lievitare non poco il prezzo finale al consumatore. E' pur vero che trattandosi di una piattaforma di fascia alta il costo potrebbe passare in secondo piano, con il modello più economico pensato per conquistare la maggior parte delle fasce di utenza.

Secondo i rumor, i due nuovi Nintendo Switch dovrebbero essere annunciati all'E3 2019 ed essere poi lanciati sul mercato tra l'estate e l'autunno...