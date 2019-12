Nintendo Switch e Pokemon continuano a dominare la classifica giapponese

Il successo di Pokemon Spada e Scudo non accenna a scemare in Giappone e anche questa settimana i due giochi hanno venduto complessivamente 275.959 copie, per un totale che supera di poco i due milioni di pezzi distribuiti in venti giorni.

Discreto risultato per SD Gundam G Generation Cross Rays che apre con 109.000 copie sul mercato retail, 64.000 delle quali su PS4 e 45.000 su Nintendo Switch. 13 Sentinels Aegis Rim debutta invece con 34.000 copie vendute.

Classifica giapponese

[NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 275,959 (2,023,043) [PS4] SD Gundam G Generation Cross Rays (Bandai Namco, 11/28/19) – 64,538 [NSW] SD Gundam G Generation Cross Rays (Bandai Namco, 11/28/19) – 45,282 [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus, 11/28/19) – 34,608 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 26,256 (285,175) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 22,302 (312,383) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 11,084 (1,022,756) [NSW] Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (Sega, 11/01/19) – 10,439 (62,021) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,834 (2,543,292) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,789 (3,348,488) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 9,424 (1,163,778) [PS4] Death Stranding (SIE, 11/08/19) – 8,183 (243,994) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 7,832 (707,984) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 7,574 (232,392) [PS4] Star Wars Jedi Fallen Order (Electronic Arts, 11/15/19) – 5,582 (42,664) [PS4] Call of Duty: Modern Warfare (SIE, 10/25/19) – 5,193 (192,544) [PS4] Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate (Mages, 11/28/19) – 5,156 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,246 (3,194,509) [NSW] Disney Tsum Tsum Festival (Bandai Namco, 10/10/19) – 4,073 (71,229) [NSW] Dragon Quest XI S Definitive Edition (Square Enix, 09/27/19) – 4,025 (439,744) [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 3,819 (1,446,671) [NSW] Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate (Mages., 11/28/19) – 3,327 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (01/11/19) – 3,303 (712,251) [NSW] Fortnite Darkfire Bundle (Warner Bros. Japan, 11/07/19) – 3,187 (16,905) [PS4] Persona 5 Royal (Atlus, 10/31/19) – 2,921 (235,138) [PS4] Need for Speed Heat (Electronic Arts, 11/08/19) – 2,828 (30,376) [NSW] Pokemon Let’s GO Pikachu! e Eevee! (The Pokemon Company, 11/16/18) – 2,737 (1,667,216) [NSW] Story of Seasons Friends of Mineral Town (Marvelous, 10/17/19) – 2,397 (104,157) [NSW] Taiko no Tatsuji: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18) – 2,359 (388,283) [NSW] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu (Konami, 06/27/19) – 2,267 (182,436)

Sul fronte hardware, Nintendo Switch domina con 111.000 console vendute, segue Switch Lite a quota 75.000 e PlayStation 4 a 5.045 pezzi distribuiti. Fanalino di coda per PlayStation Vita con 26 pezzi mentre salgono leggermente le vendite di Xbox One S (518) e One X (373).