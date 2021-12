Nintendo Switch e Pokémon Diamante e Perla: prosegue il dominio incontrastato in Giappone

La rivista di Famitsu ha da poco diffuso i dati di vendita sul registrati sul mercato videoludico giapponese dal 13 al 19 dicembre, e i risultati che otteniamo sono anche questa settimana a favore di Nintendo Switch e delle esclusive disponibili sulla console ibrida.

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente per Switch si sono confermati come i giochi più venduti per la quinta settimana consecutiva dal lancio, piazzando altre 116.657 unità retail. A seguire troviamo Mario Party Superstars e Big Brain Academy: Brain vs. Brain, per una classifica completamente tappezzata di produzioni Nintendo. Nella top 10 software, inoltre, non rientra nessuna novità rispetto alle settimane immediatamente precedenti a questa.

[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 116,657 (2,162,697) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 60,555 (519,556) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 33,796 (103,816) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 29,638 (2,365,783) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 28,075 (4,219,343) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 27,260 (7,038,121) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 26,432 (4,579,273) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 15,913 (2,464,196) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 14,234 (4,242,081) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,903 (2,970,388)

Nulla di nuovo anche sul fronte hardware, dove la famiglia Switch continua a dominare incontrastata occupando le prime tre posizioni della classifica e a fare nettamente meglio delle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X.

Switch OLED Model – 93,406 (675,654) Switch – 46,372 (17,681,055) Switch Lite – 37,054 (4,364,738) PlayStation 5 – 7,790 (1,005,415) Xbox Series X – 2,282 (73,190) PlayStation 5 Digital Edition – 874 (191,533) Xbox Series S – 607 (53,832) New 2DS LL (including 2DS) – 302 (1,178,946) PlayStation 4 – 61 (7,819,177)

La famiglia Switch ha venduto in totale 176.832 unità, PlayStation 5 ha piazzato 8.664 unità tra Standard e Digital Edition, Xbox Series X|S hanno venduto insieme 2.889 unità, ed infine PlayStation 4 ha venduto 61 unità. Le console di nuova generazione continuano ad affrontare evidenti problemi di scorte, che pare perdureranno nel corso del 2022.