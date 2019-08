Nintendo Switch: per alcuni sarà possibile passare gratuitamente al nuovo modello

Come ormai ben saprete, Nintendo ha immesso sul mercato un nuovo modello di Switch con batteria più longeva e in grado di reggere per un quantitativo di ore maggiore titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Grazie ad una recente promozione, Nintendo ha annunciato che per alcuni giocatori sarà possibile passare al nuovo modello limitandovi a pagare le sole spese di spedizione. Chiunque abbia infatti acquistato il modello standard della console dopo il 17 luglio 2019 (giorno in cui è stato annunciato il nuovo modello), potrà chiamare l'assistenza della Grande N e chiedere il cambio gratuito. Nel caso foste in possesso della console da pochi giorni, potete scoprire quale sia il vostro modello semplicemente dando un'occhiata alla confezione, il cui sfondo è completamente rosso per le console con la batteria più performante e uno schermo migliore.

Attualmente la promozione è ufficialmente valida nel solo territorio americano e bisognerà attendere qualche giorno prima di scoprire se in altri paesi sia possibile procedere alla sostituzione per chi rispetta i requisiti.

Sapevate che Nintendo Switch è la console più venduta negli USA dello scorso mese? Vi ricordiamo inoltre che prossimamente arriveranno sul mercato i nuovi Joy-Con Verde Neon, giusto in tempo per il lancio di Luigi's Mansion 3.