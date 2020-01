Nintendo Switch ha potenzialmente superato le vendite di Xbox One per Daniel Ahmad

Secondo l'analista finanziario e insider Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEx su Twitter e ResetERA), Nintendo Switch potrebbe aver superato le vendite complessive di Xbox One, anche se è difficile avere dati precisi a riguardo e dunque si tratta principalmente di stime.

Come sappiamo Microsoft non rende pubblici da molti anni i dati di vendita dell'hardware Xbox tuttavia secondo l'analista Nintendo Switch avrebbe sorpassato Xbox One alla fine dello scorso trimestre. Ad oggi Nintendo Switch ha raggiunto quota 54.48 milioni di console distribuite dal marzo 2017, cifra che potrebbe dunque essere superiore rispetto al venduto totale delle console Xbox dal novembre 2013.

Nintendo Switch sta registrando nel medesimo lasso di tempo un andamento commerciale in linea con quello del Nintendo DS ma leggermente inferiore rispetto a quello di Wii. Nintendo Switch è sul mercato da 34 mesi mentre Xbox One è in commercio da 74 mesi, la console Microsoft però ha faticato molto ad imporsi durante i primi anni di vita e questo ha penalizzato anche le vendite a lungo termine, come dimostrano anche i risultati finanziari Xbox con ricavi in calo per hardware e giochi.

In ogni caso ribadiamo come si tratti solamente di stime e non ci siano dati ufficiali riguardo il distribuito di Xbox, le ultime analisi finanziarie parlavano di un numero di console vendute compreso tra 44 e 50 milioni in tutto il mondo.