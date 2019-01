Nintendo Switch potrebbe presto supportare il Frostbite Engine?

Lo YouTuber Doctre81 ha pubblicato un video che sembra suggerire l'arrivo del supporto a Nintendo Switch da parte del Frostbite, il popolare motore di DICE alla base di titoli come FIFA, Battlefield, Star Wars Battlefront e tanti altri prodotti targati Electronic Arts.

Il rumor ha iniziato a diffondersi dopo che Doctre81 ha analizzato il curriculum LinkedIn di un Ingegnere Software di Electronic Arts, che sembra abbia aiutato a integrare l'SDK del Frostbite per Nintendo Switch. Il nome del motore non viene mai riportato ma il professionista in questione ha lavorato per la serie Battlefield e su Star Wars Battlefront ed ha dimostrato di avere una notevole esperienza su questo engine.

Al momento si tratta solamente di un rumor ma vista la sempre crescente popolarità di Switch non è escluso che Electronic Arts possa aver deciso di aumentare gli investimenti sulla piattaforma Nintendo, probabilmente ne sapremo di più nel corso del 2019.