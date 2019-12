Nintendo Switch si prepara al debutto in Cina ma alcune esclusive sono a rischio

Nel corso del mese di dicembre, a distanza di qualche anno dal debutto in America, Europa e Giappone, Nintendo Switch arriverà sul mercato cinese con alcune limitazioni ed un prezzo molto vantaggioso.

Sebbene infatti la console arriverà in bundle con New Super Mario Bros. U Deluxe ad un prezzo equivalente a 298 dollari, pare che il parco titoli subirà alcuni tagli soprattutto per quello che riguarda le esclusive. Ad eccezione di Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe, altri titoli come The Legend of Zelda Breath of the Wild e Pokémon Let's Go Pikachu & Eevee sono ancora in attesa di approvazione e c'è il rischio che non arrivino mai in Cina. Nel caso di Zelda pare che le motivazioni dietro la mancata uscita al lancio della console siano dovute alla massiccia presenza di scheletri nel gioco ed è possibile che gli sviluppatori debbano applicare numerose censure prima di poter fare approdare il gioco sul mercato cinese.

Per quello che riguarda invece il comparto multigiocatore, ciascun titolo avrà dei server esclusivi per il territorio cinese e sull'eShop sarà possibile effettuare acquisti tramite l'utilizzo di WeChat Pay, metodo di pagamento gestito da Tencent.

Nonostante tutto pare che la console sia già un successo a causa delle numerosissime prenotazioni che sono state registrate nelle ore successive all'annuncio. In sole 5 ore sono infatti arrivati più di 30.000 preordini, segno dell'elevato interesse verso la console da parte dei videogiocatori cinesi.

