Nintendo Switch: il presidente Kimishima torna a parlare dei problemi di scorte

Il presidente diTatsumi Kimishima ha concesso un'intervista a Diamond nella quale è tornato a parlare di un problema che, a quasi un anno di distanza dal lancio di, non è ancora stato del tutto risolto: la mancanza di scorte.

Kimishima ha confessato che nessuno in Nintendo s'aspettava risultati del genere. Le proiezioni iniziali ammontavano a circa 10 milioni di unità in un anno, ma all'epoca quasi nessuno nella società credeva possibile raggiungere tale cifra. La casa giapponese veniva dall'insuccesso di Wii U, che in tutto il suo ciclo vitale di unità ne ha vendute poco più di 13,5 milioni.

Kimishima si è fatto una risata pensando a quei giorni: Nintendo avrebbe dovuto produrre più console fin dall'inizio, ma era impossibile pensare a un tale successo in quel periodo. Dal lancio della console fino all'uscita di Mario Kart 8 Deluxe, a causa dell'elevata richiesta, le scorte di molti negozi in Europa e Giappone sono terminate più volte. Nintendo ha dovuto aumentare la produzione e stringere accordi con altri partner per acquistare i materiali necessari alla costruzione. Al 31 dicembre 2017 il numero di Switch distribuite ammontava già a 14,86 milioni.

La situazione è notevolmente migliorata, nella maggior parte dei casi non è più un problema trovare la console. Kimishima, tuttavia, ha confessato che il problema non è ancora stato del tutto risolto, e che in alcuni paesi potrebbe ancora verificarsi una carenza di scorte.