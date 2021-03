Nintendo Switch PRO nel 2022, i giochi attuali miglioreranno sul nuovo hardware? Rumor

Nintendo Switch PRO utilizzerà la tecnologia DLSS? Nintendo Switch PRO sarà basata su NVIDIA Lovelace Sono tanti i rumor che si rincorrono da tempo sulla nuova versione della console ibrida di Nintendo, ora un insider di ResetERA aggiunge nuovi tasselli al puzzle.

Secondo quanto riportato da NateDrake, Nintendo Switch PRO "migliorerà le performance e la qualità dei giochi per Switch e Switch Lite" presumibilmente in maniera simile a quanto accaduto con PS4 PRO e Xbox One X o con la retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.

L'insider afferma poi che la tecnologia DLSS sarà effettivamente supportata ma solamente in modalità Dock e non in modalità portatile. Infine c'è spazio per l'ultimo rumor riguardo la finestra di lancio, NateDrake sostiene che Switch PRO verrà presentata quest'anno ma probabilmente il debutto sul mercato verrà rinviato al 2022.

Voci di corridoio ovviamente prive di conferma tuttavia la fonte sembra sapere il fatto suo e in passato ha rivelato in anticipo i piani della casa di Kyoto riguardo il lancio di nuovi giochi e hardware. Al momento Nintendo non ha annunciato una nuova versione di Switch limitandosi a dichiarare che "l'azienda lavora sempre allo sviluppo di nuovi hardware" una dichiarazione generica che non conferma o smentite l'esistenza di un modello PRO di Switch.