Nintendo Switch PRO 4K esiste davvero? Siamo andati a caccia di indizi

L’esistenza di Nintendo Switch PRO è un argomento di cui si discute da mesi. Tutto il mondo vorrebbe l’azienda di Kyoto al lavoro su un hardware più performante e gli indizi su questo fronte sembrano numerosi. Per questo abbiamo raccolto le teorie e le testimonianze più interessanti.

Iniziamo con le ultime dichiarazioni ufficiali del Presidente di Nintendo: Switch e Switch Lite hanno registrato risultati eccellenti, gli studi sono al lavoro su nuovi giochi e l’obiettivo è quello di ampliare la base installata. Contestualmente il presidente ha anche confermato che quest’anno non c’è nessun piano per un ulteriore hardware che si aggiunga alla famiglia di console ibride.

Proseguendo, nel mese di aprile la Casa di Kyoto ha distribuito il firmware 10.0.0 per Switch. A seguito dell’aggiornamento, il dataminer Mike Heskin ha scovato alcuni file con la dicitura nx-abcd, E dato che la sigla NX (nome in codice della console dal 2015 al 2017) era stata al centro di diversi rumor su Switch Pro, l’ipotesi è che l’update prepari il terreno all’arrivo della nuova console. Inoltre, il responsabile della divisione Platform Technology di Nintendo ha chiarito che la compagnia continuerà a realizzare console ibride, in grado di essere utilizzate sia in portabilità che collegate alla TV.

Ad agosto NVIDIA ha pubblicato un annuncio di lavoro di lavoro per trovare un Senior Software Engineer da inserire in un team che si occuperà, citiamo testualmente, "di tecnologie Tegra di nuova generazione e tecnologie di Intelligenza Artificiale per console da gioco e dispositivi AI. L'ingegnere in questione dovrà lavorare su soluzioni per l'utilizzo di tecnologie grafiche legate all’Intelligenza Artificiale come il DLSS 2.0 di NVIDIA."

Poche settimane più tardi, i giornalisti dell’Economic Daily News di Taipei hanno inoltre riportato che Nintendo si sta preparando all’annuncio di una nuova console con produzione prevista per fine 2020 e annuncio in programma pochi mesi fa. A suggerire questa ipotesi troviamo anche Bloomberg, contattato da diverse fonti anonime con le medesime informazioni: Switch Pro esiste, sarà più potente e potrebbe supportare la risoluzione 4K. Scendendo nei dettagli, si parlerebbe di una sostituzione di diversi componenti al fine di migliorare le prestazioni. Infine, l’idea di una nuova console è stata alimentata da alcuni sviluppatori, come nel caso dei creatori di Monster Boy and The Cursed Kingdom, che hanno risposto in maniera sibillina alla domanda di un utente su Twitter.

Gli indizi terminano qui: cosa ne pensate, Nintendo lancerà davvero Switch 4K nel 2021 oppure no?