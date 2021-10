Nintendo Switch Pro o 4K? 'Non serve più potenza' per il team del porting di The Witcher 3

Di fronte alle crescenti indiscrezioni legate alla possibile diffusione di Dev Kit di una versione potenziata di Nintendo Switch, non tutti gli sviluppatori reagiscono con eguale interesse.

Dmitry Grigorenko, Lead Game Designer presso Saber Interactive, è ad esempio piuttosto convinto che non si tratti di un passo al momento necessario. Dopo aver dato forma alle versione Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt e Crysis Remastered, l'autore ha infatti risposto così alla richiesta di cosa vorrebbe veder mutare nella console ibrida:

"La risposta più ovvia sarebbe un hardware migliore con meno limitazioni sul fronte delle dimensioni di giochi e patch, ma non credo che Nintendo Switch richieda per forza una versione più potente. - ha infatti dichiarato Dmitry Grigorenko - Saber e altri team talentuosi hanno già dimostrato che non esistono porting impossibili. Le console Nintendo - ha poi aggiunto l'autore - non hanno mai avuto un focus sull'hardware, ma si sono invece sempre concentrate su qualcosa in grado di rafforzare l'esperienza di gioco, e non vedo l'ora di scoprire quale sarà la loro prossima trovata".



Al momento, lo ricordiamo, Saber Interactive sta lavorando allo sviluppo della versione Nintendo Switch di World War Z: Game of the Year Edition, definita dal team come una fida superiora a quella posta da The Witcher 3.