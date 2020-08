Nintendo Switch Pro sarà lanciata nel 2021? Nuovi rumor da Taiwan

In base alle ultime indiscrezioni raccolte dai giornalisti dell'Economic Daily News di Taipei, i vertici di Nintendo starebbero pianificando l'annuncio di un nuovo modello di Switch, presumibilmente il più volte rumoreggiato modello nextgen di Nintendo Switch Pro.

La testata giornalistica di Taipei condivide poi tutta una serie di anticipazioni legate, appunto, al probabile reveal del nuovo modello di console Switch. Secondo le ultime voci di corridoio raccolte dalla redazione di EDN, la casa di Kyoto si sarebbe già attivata per avviare entro la fine del 2020 la produzione dei componenti hardware di questa revisione hardware di Nintendo Switch, per poi provvederne all'annuncio nei primi mesi del 2021 e, poco dopo, alla commercializzazione sui principali mercati videoludici del pianeta.

Tra i diversi addetti al settore che avrebbero confermato l'intenzione di Nintendo di lanciare un nuovo modello di Switch, i giornalisti di EDN citano delle fonti interne a Macronix, l'azienda specializzata nella realizzazione delle memorie utilizzate dalla casa di Kyoto per le cartucce della sua ultima console ibrida.

A detta delle "gole profonde" citate dai reporter taiwanesi, Macronix prevede vendite record per il prossimo anno proprio in ragione dell'arrivo sul mercato di questa nuova console che, a loro giudizio, offrirà "una migliore qualità dell'immagine e un'interattività aumentata". Nelle scorse settimane, in rete è trapelato anche un annuncio di lavoro di NVIDIA che ha suggerito il supporto di Nintendo Switch Pro al DLSS 2.0, la tecnologia in Deep Learning adottata dalla casa verde per innalzare la risoluzione dell'immagine a schermo (e quindi, la qualità grafica dei giochi) con un impatto minimo sulle prestazioni.