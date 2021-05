Nintendo Switch PRO, annuncio tra oggi e domani? Parla nota insider!

Sono ormai mesi che circolano in maniera sempre più insistente voci di corridoio e indiscrezioni legate all'effettiva esistenza di un nuovo modello di console ibrida Nintendo.

Chiamata sino ad ora "Nintendo Switch PRO", quest'ultima potrebbe essere ormai in procinto di essere ufficialmente presentata al pubblico. O almeno, questo è ciò che lascia supporre Emily Rogers, insider decisamente nota e tradizionalmente vicina all'universo del colosso di Kyoto. In passato, ad esempio, quest'ultima aveva correttamente anticipato diverse informazioni correlate al debutto di Nintendo Switch, tra cui l'esistenza di Mario+Rabbids: Kingdom Battle. Ora, l'insider torna alla carica, supportando le indiscrezioni su Nintendo Switch PRO offerte da Bloomberg.

La nota testata riferisce di un lancio di Nintendo Switch PRO previsto per l'autunno 2021, con reveal della console all'E3 2021. Emily Rogers alza però l'asticella, affermando che la presentazione di Nintendo Switch PRO sarebbe in verità prevista a brevissimo, entro la giornata di oggi - giovedì 27 maggio - o al più tardi per domani. L'insider supporta inoltre quanto rivelato da Bloomberg, affermando che coincide con quanto sentito dalle proprie fonti.



Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando ad ogni modo di un rumor non confermato: se non altro, l'attesa per saperne di più questa volta sarà molto breve. Le ultime indiscrezioni suggerivano l'utilizzo di uno schermo OLED per Nintendo Switch PRO.